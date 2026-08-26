I film più attesi della seconda metà del 2026: i titoli da non perdere

L’Odissea di Christopher Nolan ha fatto da spartiacque. E ora, dopo l’avventura sulle tracce di Omero, cosa ci spetta? Da Hugh Jackman insolito Robin Hood a Jacob Elordi diretto da Oliver Stone, passando per il ritorno di David Fincher sullo script di Quentin Tarantino, il nuovo lavoro di Nanni Moretti e un’ennesima riunione di Avengers, non manca materiale per cinefili. Senza contare che dalla Mostra del cinema di Venezia zampilleranno ulteriori titoli da non perdere. Ecco i film più attesi della seconda metà del 2026.

La fine di Oak Street di David Robert Mitchell

Anne Hathaway e Ewan McGregor insieme in uno sci-fi di sopravvivenza con rimandi a Jurassic Park. Interpretano i genitori di un’allegra famigliola che improvvisamente se la vede piuttosto male. Un misterioso evento cosmico strappa infatti il loro quartiere Oak Street dalla periferia e lo trasporta in un luogo sconosciuto. Avranno a che fare con gigantesche e fameliche creature preistoriche. La sfida è restare uniti, cercando di orientarsi in un ambiente ormai irriconoscibile.

La presenza dietro la macchina da presa di David Robert Mitchell, il regista dell’angosciante horror It follows, è una garanzia: ci sarà da stare col fiato sospeso. Tra i produttori J.J. Abrams.

Dal 12 agosto 2026 al cinema distribuito da Warner Bros. Pictures.

Robin Hood - Il prezzo del sangue di Michael Sarnoski

Robin Hood come non l’abbiamo mai visto in una rilettura cupa prodotta da A24, sinonimo di originalità creativa e di accenti inquietanti. Il film ribalta l'iconografia tradizionale per raccontare un uomo molto diverso dall'eroe consegnato alla leggenda. Non il Principe dei Ladri, eroe romantico e generoso tramandato dai racconti popolari, ma un fuorilegge che ha vissuto tra menzogne, crimini e vendette, il cui passato lo ha condannato a un’esistenza tormentata e consumata dal peso delle proprie scelte. Ha il volto di Hugh Jackman. Bill Skarsgård è il suo amico Little John.

Dopo una vita trascorsa tra guerre e spargimenti di sangue, Robin Hood rimane ferito. È accolto e curato da Sister Brigid (Jodie Comer), enigmatica priora destinata a mettere in discussione tutto ciò che crede di sapere su se stesso.

Dal 13 agosto 2026 al cinema con I Wonder Pictures.

Couture di Alice Winocour

La regista sceneggiatrice francese Alice Winocour, fattasi apprezzare per lo script di Mustang, chiama a sé Angelina Jolie, Louis Garrel e Vincent Lindon per un film girato all'interno dello showroom e dell'atelier di Chanel a Parigi.

Tra moda e insicurezze umane, Couture è ambientato nel cuore scintillante della Paris Fashion Week, dove ogni sguardo è un giudizio e ogni passo può precedere una rovinosa caduta. Qui si intrecciano i destini di tre donne. La regista Maxine (Jolie), la modella Ada (Anyier Anei) e la truccatrice Angèle (Ella Rumpf) si ritroveranno a confrontarsi con le proprie fragilità, i compromessi del passato e i desideri sopiti, riscoprendo se stesse in un mondo che impone costantemente di essere qualcun altro.

“Couture” significa cucitura. La moda qui è una metafora dei corpi e delle figure femminili intente a ricucire le ferite interiori.

Dal 26 agosto 2026 al cinema distribuito da Plaion Pictures.

The Dog Stars - Le stelle dopo la fine di Ridley Scott

Dal libro distopico Le stelle del cane di Peter Heller al nuovo film del prolifico Ridley Scott, 88 anni e ancora senza posa. Protagonista è Jacob Elordi, l’attore del momento, appena visto in Cime tempestose come tutt’altro che brutalmente affascinante Heathcliff (Emily Brontë, perdonaci).

Ora si ritrova in un crudele mondo post-apocalittico, nei panni di Hig, un giovane pilota che, insieme a Bangley (Josh Brolin), un militare esperto di sopravvivenza, si è costruito una dimora efficiente ma isolata, finché una misteriosa trasmissione radio non lo spinge ad avventurarsi nell’ignoto alla ricerca della speranza e dell’umanità in cui crede ancora. Nel cast anche Margaret Qualley, Allison Janney, Benedict Wong e Guy Pearce.

Dal 26 agosto 2026 distribuito da Walt Disney.

Coyote vs Acme di Dave Green

Il film messo in un cestino, prima ancor di veder la luce, alla fine trova la sua uscita in sala. E per merito dei fan che si sono sollevati e l’hanno sostenuto. Lungometraggio che mescola animazione e attori in carne e ossa, vede Willy il Coyote, l’iconico personaggio dei cartoni Looney Tunes, far causa alla Acme Corporation, azienda fittizia che lo ha rifornito di innumerevoli marchingegni per catturare Beep Beep, tutti inefficaci. A opera completata, però, Warner Bros. decise di accantonarla per questioni fiscali, generando un polverone.

Lucky Red annuncia così la sua uscita: «Il film che la Acme non voleva farvi vedere arriva al cinema! Siamo orgogliosi di portare nelle sale italiane Coyote vs Acme, un film che la community ha sostenuto, atteso e difeso con forza». Immancabile tra i film più attesi della seconda metà del 2026.

Dal 2 settembre 2026 al cinema con Lucky Red.

Come rapinare una banca di David Leitch

Promette di essere un thriller adrenalinico a base di rapine e social media. Con Nicholas Hoult capo di una banda di ladri che inizia a documentare e trasmettere i propri colpi sui social media, diventando rapidamente un fenomeno virale sul web. La crescente fama li mette però nel mirino di un agente veterano dell'FBI e di una brillante ingegnera informatica. Nonostante i due inseguitori siano sempre più vicini, il gruppo criminale si spinge oltre i propri limiti, mettendo in gioco tutto per le proprie convinzioni e per il loro colpo più ambizioso di sempre. Nel cast anche Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Pete Davidson e John C. Reilly.

Alla regia c’è lo statunitense David Leitch. Nel suo curriculum The Fall Guy, Bullet Train, Deadpool 2: ovvero assicurati ritmo, scene d’azione e ironia croccante.

Dal 3 settembre 2026 in uscita al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Silent friend di Ildikó Enyedi

È da un po’ che aspettiamo la sua uscita in sala. Film ungherese memorabile, era il nostro Leone d’oro alla Mostra del cinema di Venezia 2025. E probabilmente di molti altri, visto che ottenne lodi sperticate e applausi e applausi nella proiezione per la stampa. Nel palmares ufficiale, invece, ottenne solo il premio Marcello Mastroianni alla giovane attrice Luna Wedler.

Sotto l’essenza silenziosa di un maestoso ginkgo biloba, in piedi dal 1832, si muovono le vite di tre protagonisti, su tre epoche diverse, in una riflessione sul potere misterioso della natura, sulla difficoltà di comunicazione tra esseri umani, sull’importanza della ricerca scientifica. Tra citazioni della tassonomia di Linneo e de La Metamorfosi delle piante di Goethe, è bello immergersi in un mondo vegetale da preservare, più grande di noi. Alla regia Ildikó Enyedi, già amata per Corpo e anima, Orso d’oro a Berlino nel 2017.

Dal 3 settembre 2026 al cinema distribuito da Movies Inspired.

The Invite - Il piacere è tutto nostro di Olivia Wilde

Anche se alla regia Olivia Wilde non ha ancora lasciato il segno, dopo La rivincita delle sfigate e Don’t worry darling ci riprova con la sua opera terza, che vuole essere una graffiante commedia sexy tra Perfetti sconosciuti e Woody Allen. Il cast è sicuramente allettante: include, oltre a se stessa, Penélope Cruz, Edward Norton e Seth Rogen. Trattasi però di remake, del film spagnolo del 2020 Sentimental di Cesc Gay, che ha già avuto anche la sua versione italiana, Vicini di casa con Claudio Bisio.

La trama? Il matrimonio di Angela (Wilde) e Joe (Rogen) è ormai logorato dalla routine, ma quando invitano a cena i loro enigmatici vicini di casa, una coppia affascinante e spregiudicata, la serata – e la loro relazione – prenderà una piega inaspettata. Negli States è distribuito da A24.

Dal 16 settembre 2026 con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection.

Her Private Hell di Nicolas Winding Refn

Film in concorso all’ultima Festival di Cannes, alla regia c’è il danese Nicolas Winding Refn che sorprende con il suo linguaggio onirico, crudo e audace, già autore di Drive e The Neon Demon.

Ambientato in uno scenario avveniristico, Her Private Hell vede protagonista Sophie Thatcher, accanto a Charles Melton, Kristine Froseth, Havana Rose Liu e Diego Calva.

In una metropoli del futuro, una giovane donna si mette sulle tracce del padre scomparso mentre una misteriosa nebbia diffonde una presenza letale e inafferrabile. Nel corso della sua ricerca, il suo destino si intreccia con quello di un soldato americano, impegnato in una disperata missione per strappare la propria figlia all’Inferno.

Dal 30 settembre 2026 distribuito da Mubi.

L'estranea di Paolo Strippoli

Nel 2025 il trentatreenne Paolo Strippoli ci colpì con La valle dei sorrisi, film fuori concorso alla Mostra del cinema e convincente horror, genere così raramente praticato nel cinema italiano. Per questo attendiamo con interesse il suo nuovo film L'estranea, che mette insieme Jasmine Trinca, Romana Maggiora Vergano, Adriano Giannini e Valeria Bruni Tedeschi. E che questa volta si presenta a Venezia dalla porta principale, in corsa per il prossimo Leone d'oro.

Le premesse di trama sembrano quanto basta inquietanti. Una donna si presenta all’improvviso a casa di sua figlia per raccontarle la verità sulla loro famiglia, segnata da un patto stretto molti anni prima con un’estranea. Un segreto custodito troppo a lungo, che ora torna a reclamare il suo prezzo.

Dall’8 ottobre 2026 in uscita al cinema con 01 Distribution.

The Social: Il prezzo della verità di Aaron Sorkin

Nel 2010 c’è stato The Social Network, film di David Fincher che raccontò i primi tumultuosi anni di Facebook e vinse tre Oscar, tra cui quello alla migliore sceneggiatura non originale firmata da Aaron Sorkin. Ora lo sceneggiatore specializzato in biografie complesse (tra i suoi script L'arte di vincere, Steve Jobs e Molly's Game, il suo esordio alla regia), torna nell’universo di Facebook, ma con un sequel autonomo, che cambia anche il cast.

È basato sulla fuga di dati sensibili da Facebook del 2021. Frances Haugen interpreta l’informatica che rivelò velato migliaia di documenti interni. Jeremy Allen White è Jeff Horwitz, mentre Jeremy Strong è Mark Zuckerberg.

Dall’8 ottobre 2026 in uscita al cinema con Eagle Pictures.

Klara e il Sole di Taika Waititi

Dal simpatico e dissacrante regista sceneggiatore neozelandese Taika Waititi, Oscar alla sceneggiatura per Jojo Rabbit, uno sci-fi sui generis. Tratto dall'omonimo romanzo del Premio Nobel Kazuo Ishiguro, Klara e il Sole è ambientato in un futuro in cui i ragazzini abbienti si avvalgono dell'utilizzo di Amici Artificiali.

Il film racconta la storia di Klara, interpretata da Jenna Ortega, la Mercoledì dell’omonima serie tv di successo. È un'Amica Artificiale il cui unico desiderio è trovare la casa perfetta. Quando incontra Josie (Mia Tharia), le due scoprono fin da subito una forte affinità. Sebbene la ragazza viva un rapporto conflittuale con la madre (Amy Adams) segnato da un grave lutto, lo stupore innocente e l'incrollabile lealtà di Klara inizieranno a sanare le ferite della famiglia, riportando la luce nel complicato mondo di Josie.

Dal 22 ottobre 2026 al cinema distribuito da Eagle Pictures.

Wild Horse Nine di Martin McDonagh

Sta per arrivare un nuovo lavoro di Martin McDonagh! E non può non trovarsi tra i film più attesi della seconda metà del 2026. Tanto più vedendo che rinnova la collaborazione con Sam Rockwell, irresistibile in Tre manifesti a Ebbing, Missouri. E ingaggia John Malkovich. Pluripremiato sceneggiatore e regista britannico dalla penna corrosiva, di lui abbiamo amato anche Gli spiriti dell'isola e In Bruges - La coscienza dell'assassino.

Ambientato poco prima del colpo di Stato cileno del 1973, Wild Horse Nine ha per protagonisti gli agenti della CIA Chris (Malkovich) e Lee (Rockwell). Sono inviati da Santiago all’Isola di Pasqua dal loro capo di sezione, MJ (Steve Buscemi). Tra le iconiche statue dell’isola, mentre i due partner di lunga data lottano con i loro oscuri passati e le cospirazioni del presente, il nuovo legame di Chris con una coppia di studentesse ribelli (Mariana di Girolamo e Ailín Salas) minaccia di mandare all’aria il viaggio di tutti in questo remoto paradiso.

Sarà in concorso all'imminente Mostra del cinema di Venezia 2026!

Dal 5 novembre 2026 in uscita al cinema con Searchlight Pictures.

Le avventure di Cliff Booth di David Fincher

Fincher dirige, Quentin Tarantino sceneggia: il loro nuovo film è da segnare in rosso sul calendario. Sequel e spin-off di C'era una volta a... Hollywood (2019) di Tarantino, è incentrato sul personaggio del carismatico stuntman interpretato da Brad Pitt, Cliff Booth, sicuro di sé e abbastanza letale se provocato.

La storia è ambientata otto anni dopo, e lo segue mentre è diventato un risolutore di problemi per gli studios di Hollywood, nella Los Angeles di fine anni ’70.

Nel cast anche Elizabeth Debicki, Scott Caan, Carla Gugino, Yahya Abdul-Mateen II e Peter Weller.

Dal 25 novembre 2026 al cinema e dal 23 dicembre su Netflix.

Succederà questa notte di Nanni Moretti

Tra i film più attesi in uscita nella seconda metà del 2026, Succederà questa notte avrà la sua anteprima internazionale alla Mostra del cinema di Venezia, prima di arrivare in sala. L’iconico e ironico regista romano di Caro diario torna con un film che esplora da vicino le fragilità dell'individuo, raccontando paure, aspettative e delusioni.

È liberamente ispirato a Legàmi, raccolta di racconti di Eshkol Nevo. Torna a recitare con Nanni Moretti Jasmine Trinca, che ha già lavorato con lui nel film Palma d'oro a Cannes La stanza del figlio. Nel cast anche Louis Garrel, Angela Finocchiaro, Elena Lietti. E ovviamente anche lo stesso Nanni. La trama segue quattro inquilini che vivono nello stesso edificio della stessa città, ognuno con problemi personali e vuoti emotivi.

Dal 3 dicembre 2026 al cinema con 01 Distribution.

Avengers: Doomsday di Anthony e Joe Russo

Tornano i Vendicatori, diretti dai fratelli Russo che hanno fatto la fortuna dell’universo cinematografico Marvel, già dietro i poderosi incassi di Avengers: Infinity War (2018) e Avengers: Endgame (2019).

Avengers: Doomsday, scritto da Stephen McFeely, ritrova il folto gruppo di supereroi, provenienti da tre universi distinti. Si troveranno su una rotta di collisione letale e dovranno affrontare una minaccia esistenziale senza precedenti. Riecco Thor (Chris Hemsworth), Sue Storm ovvero Donna Invisibile (Vanessa Kirby), il Capitan America di Sam Wilson (Anthony Mackie), Soldato D'inverno (Sebastian Stan), Ant-Man (Paul Rudd), eccetera eccetera.

Dal 16 dicembre 2026 in uscita al cinema con Walt Disney.