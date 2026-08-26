Dal biohacking alle Dolomiti: 5 Spa che raccontano il nuovo wellness italiano

Le migliori Spa di lusso in Italia: cinque modi diversi di vivere il wellness

La Spa non è più soltanto il luogo in cui concedersi un massaggio o qualche ora lontano dalla città. Il wellness di lusso sta cambiando pelle e, soprattutto, sta diventando sempre più personale. Oggi l'esperienza può partire dall'analisi di alcuni parametri individuali, passare attraverso trattamenti manuali e tecnologie dedicate al recupero, oppure affidarsi a rituali ispirati alla tradizione e alla natura. Il risultato è un concetto di benessere meno legato alla semplice idea di relax e più vicino a quella di equilibrio, prevenzione e qualità della vita.

Abbiamo selezionato cinque indirizzi italiani che rappresentano altrettante interpretazioni di questa evoluzione. Da Roma alle Dolomiti, passando per Milano, Venezia e il Lago di Como, il filo comune è un'idea di lusso che non si misura soltanto negli spazi o nel servizio, ma nella capacità di costruire un'esperienza realmente riconoscibile.

Six Senses Rome: dove la tecnologia incontra gli antichi Roman Baths

Nel cuore di Roma, Six Senses ha costruito una delle interpretazioni più contemporanee del concetto di Spa. Il punto di partenza è sorprendentemente antico: il percorso dei Roman Baths riprende infatti la tradizione termale romana attraverso un circuito che comprende caldarium, tepidarium e frigidarium, reinterpretato in chiave contemporanea. Ma è soprattutto l'incontro tra ritualità e tecnologia a distinguere l'esperienza. Il Wellness Screening utilizza un'analisi non invasiva per raccogliere informazioni sullo stato del corpo e, insieme alla valutazione dello stile di vita, contribuire alla costruzione di un percorso personalizzato. Tra le proposte rientrano inoltre esperienze dedicate a sonno, fitness, detox, yoga, gestione del peso e longevità. È qui che il concetto di Spa cambia significato: non soltanto un posto dove fermarsi, ma un ambiente nel quale capire di cosa abbiamo bisogno e costruire un'esperienza intorno a quella necessità. Il principio è quello che Six Senses definisce un equilibrio tra tecnologia e approccio umano, dove il dato non sostituisce il trattamento ma contribuisce a renderlo più personalizzato. Da provare: il percorso dei Roman Baths e, per chi cerca un'esperienza più contemporanea, un trattamento con Andrea Spanu, uno dei Visiting Practitioner ospitati da Six Senses. Il suo approccio combina tecniche di massaggio, movimento, respirazione e ascolto del corpo. Interessante anche l'Alchemy Bar, uno spazio dedicato alla scoperta di erbe, piante e ingredienti naturali attraverso workshop guidati. Per chi è: per chi cerca un approccio urbano, sofisticato e tecnologico senza rinunciare alla dimensione rituale.

ARMANI/SPA Milano: il wellness secondo Giorgio Armani

A Milano il wellness assume una forma più discreta e minimalista. ARMANI/SPA occupa oltre 1.000 metri quadrati all'interno dell'Armani Hotel Milano e propone trattamenti viso, corpo e percorsi personalizzati. La filosofia è coerente con quella della maison: pochi elementi, materiali essenziali, attenzione al dettaglio e un servizio costruito intorno alla persona. La differenza, in questo caso, non sta nella ricerca dell'effetto spettacolare ma nella sensazione di entrare in una parentesi completamente separata dalla città. Anche i trattamenti seguono questa filosofia. La linea MU, per esempio, comprende rituali viso e corpo pensati per favorire una sensazione di rilassamento profondo, con protocolli personalizzati in funzione delle esigenze della pelle e del corpo. È una concezione del wellness molto milanese: meno esibita, più sartoriale. Il lusso non viene raccontato, ma incorporato nello spazio, nel ritmo del trattamento e nella precisione del servizio. Da provare: un trattamento MU, soprattutto se l'obiettivo è combinare cura della pelle e rilassamento, e il nuovo trattamento Luminous Ritual. Un'esperienza che combina uno scrub enzimatico alla mela e al limone per restituire luminosità, un massaggio corpo all'olio Jade per favorire il rilassamento muscolare e una maschera viso personalizzata. Per chi è: per chi considera il wellness una naturale estensione della propria idea di lusso, design e cura personale.

Airelles Palladio Venezia: la nuova spa firmata Guerlain

La più nuova delle cinque è anche quella che interpreta il wellness attraverso un immaginario fortemente legato al luogo. Airelles Palladio Venice, sulla Giudecca, ha aperto nel 2026 e la sua Spa firmata Guerlain occupa oltre 1.700 metri quadrati distribuiti su tre livelli. È attualmente presentata come il più grande spazio wellness di Venezia. Piscina Domus, hammam, sauna, sauna a infrarossi, vasca per immersioni fredde, studio yoga e cinque cabine per trattamenti costruiscono un ambiente nel quale la componente estetica è inseparabile da quella esperienziale. La collaborazione con Guerlain aggiunge una dimensione beauty e olfattiva, con rituali esclusivi come Aqua Venizia, Terra Venizia, Crystal Glow e Gondola Sway. Quest'ultimo è un trattamento corpo ispirato al movimento della gondola e disponibile esclusivamente presso la spa veneziana. Airelles è interessante perché interpreta il wellness come parte della destinazione. Non si arriva alla Giudecca soltanto per sottoporsi a un trattamento: l'intera esperienza, dai giardini alla spa, dalla piscina all'ospitalità, è costruita intorno all'idea di rallentare. In una città che per definizione vive di bellezza, la spa diventa così un altro modo di raccontare Venezia. Da provare: Gondola Sway, il trattamento signature più immediatamente legato all'identità veneziana. Per chi è: per chi cerca una combinazione di beauty, ritualità, design e immersione nella destinazione.

Lefay Dolomiti: wellness, longevità e natura nel cuore delle Alpi

A Pinzolo, nel cuore delle Dolomiti, il wellness cambia ancora prospettiva. Il Mondo Lefay SPA si estende per 5.000 metri quadrati e integra piscine, saune, aree relax, fitness e spazi dedicati ai trattamenti. Il metodo combina elementi della tradizione orientale e occidentale, con percorsi energetici, trattamenti Signature e rituali legati al territorio. Qui la natura non è soltanto lo scenario. Diventa parte dell'esperienza. Il programma Active & Balance, per esempio, mette in relazione il contesto alpino con principi della Medicina Classica Cinese, mentre alcuni trattamenti utilizzano elementi associati al territorio, come pino cembro, menta, minerali, acque e piante alpine. Anche l'offerta Day Spa mostra quanto sia articolata la proposta: il percorso può comprendere il massaggio Linfa del Bosco e l'accesso al Mondo Lefay SPA con piscine, saune, fitness e aree relax. Attualmente la formula Day Spa parte da 210 euro a persona nei giorni feriali e 250 euro dal venerdì alla domenica e nei festivi, con disponibilità limitata. È probabilmente l'indirizzo della cinquina in cui il concetto di wellness appare più completo: non soltanto un trattamento, ma un sistema nel quale architettura, movimento, alimentazione, natura e ritualità contribuiscono alla stessa esperienza. Da provare: il massaggio Linfa del Bosco e il percorso nel lago salino L'Aurora nel Lago. Per chi è: per chi vuole trasformare il wellness in un soggiorno e cerca una dimensione più immersiva, lontana dal ritmo urbano.

Mandarin Oriental Lago di Como: quando il lusso significa disconnessione

Sul Lago di Como la Spa diventa invece parte di un'esperienza di evasione. Mandarin Oriental, Lago di Como si trova a Blevio, all'interno di un parco botanico storico, e dispone di una spa con trattamenti corpo e viso, aree termali, fitness centre, piscina esterna e suite private. La proposta è più orientata alla dimensione della pausa e della rigenerazione che alla ricerca tecnologica. I trattamenti spaziano dai massaggi ai facial, mentre la presenza di spazi privati e di una Spa Suite con bagno turco permette di costruire un'esperienza più riservata. È un tipo di wellness che funziona proprio perché non cerca di occupare tutto lo spazio dell'esperienza. Il lago, il parco e il ritmo della struttura fanno parte del trattamento tanto quanto la cabina spa. Il risultato è una forma di lusso più contemplativa, dove il tempo diventa forse il vero servizio esclusivo. Da provare: il trattamento Cryo Radiance Facial, un rituale rivitalizzante che sfrutta la crioterapia per stimolare la microcircolazione, ridurre i segni d affaticamento e restituire energia alla pelle, oppure una delle Spa Suite private. Per chi è: per chi cerca soprattutto disconnessione, privacy e una pausa dal ritmo quotidiano.