Mentre il sole raggiunge il suo apice e i pianeti danzano nei rispettivi settori, vi proponiamo questa guida completa per guidarti durante tutta l'estate.

# ARIETE SPORTIVO - VIAGGIATORE

L’Ariete è di default ultrasportivo e trascorrerebbe l’estate in pantaloncini, t-shirt o crop top. L’outift è autorizzato fino alle 18, per la serata si rendono necessari opportuni aggiustamenti: bermuda in tinta unita e camicia di lino sono la soluzione. I calzini in spugna a metà polpaccio restino una fantasia adolescenziale.

Must have della stagione: la borsa multifunzione sport/viaggio

Viaggiando: la vacanza fitness è il sogno nel cassetto dell’Ariete: trekking in montagna o surf in Portogallo. A chi desidera mettere alla prova il proprio coraggio, l’astrocartografia consiglia un’avventura nell’Africa selvaggia.

Food and drink: le performance sportive impongono all’Ariete un aperitivo light e iperproteico

Icon di riferimento: Leonardo Spinazzola - Sole e Venere in Ariete- coraggioso e affascinante.

# TORO BUCOLICO - DISCIPLINATO

Amante della natura e della semplicità, il Toro va d’accordo con camicie hawaiane, perfette se costellate di ibiscus. Abbinate a short ed espadrillas durante il giorno e a pantaloni in lino e mocassini per la sera, le stampe floreali sono autorizzate in ogni momento. No ai tessuti stretch.

Must have della stagione: gli occhiali da sole in legno naturale

Viaggiando: destinazione natura selvaggia che sia rifugio in montagna e nel caso o un’isola deserta. Una comoda alternativa? Austria e Slovenia sono destinazioni a cinque stelle.

Food and drink: cocktail a base di distillati d’erbe e radici: un gin tonic va sempre bene.

Icon di riferimento: Robert Pattinson che unisce al desiderio di tranquillità la capacità tutta mercuriale di stare sotto i riflettori e godersi il successo con intelligenza.

# GEMELLI ECCENTRICO - INTELLETTUALE

Dovendo calamitare l’attenzione 24/24h il Gemelli se può non bada a spese: l’oufit ideale sarebbe griffato o con motivi iconici riconoscibili all’istante. Ingegnose soluzioni low cost possono tuttavia permettere al Gemelli di sentirsi appagato: T-shirt con slogan o frasi ad effetto e pantaloncini over-size. Per la sera meglio giocare la carta colori decisi e non azzardare oltre.

Must have della stagione: ciabatte e calzettoni? Solo per gli under 18.

Viaggiando: una capitale europea alla scoperta di musei, monumenti e storia. La Spagna sarebbe la tappa suggerita dalle stelle, ma un cambio di rotta dell’ultimo momento potrebbe portarvi fino alle Azzorre.

Food and drink: aperitivo in rooftop con finger food e/o stilosissimo sushi

Icon di riferimento: Paolo Sorrentino l’arguzia del Gemelli condita con lo spirito critico di Marte nel segno.

# CANCRO EMOTIVO - CLASSICHEGGIANTE

Di ispirazione picassiana la classica stampa marinière bianca e blu sembra fatta apposta per il Cancro, segno d’acqua amante di tutto ciò che riconduce alla classicità e alle vacanze al mare. Da abbinare con pantaloni bianchi, meglio se lunghi e sandali in cuoio.

Must have della stagione: l’accessorio vintage, un capello in paglia o occhiali da sole rétro.

Viaggiando: dalla Grecia alla Provenza passando per Capri.

Food and drink: un classicone anni ’50 il Martini

Icon di riferimento: Achille Lauro, che nel segno oltre al Sole presenta Mercurio e Giove: il suo rapporto con la tradizione è a dir poco rivoluzionario. Le sue proposte sono in grado di far discutere ma segnalano la capacità di rinnovare, tanto cara al Cancro.

# LEONE POMPOSO – SEDUCENTE

Non tutti possono permettersi di indossare con disinvoltura le trasparenze, il Leone sì ed il risultato è sorprendente: stiamo parlando ovviamente dell’outfit serale per il quale una t-shirt a rete o effetto vedo-non-vedo è il pezzo che seduce. Per il pomeriggio perfetti i colori accesi, i contrasti, le t-shirt fluorescenti o giallo oro.

Must have della stagione: il bangle, stilosissimo bracciale in metallo

Viaggiando: destinazione paesi caldi. Le stelle promettono momenti indimenticabili per i viaggi in Sud america, Venezuala il top.

Food and drink: aperitivo speziato e gusto affumicato

Icon di riferimento: Luca Marini, il Leone che sa prendere in mano la situazione in ogni circostanza.

# VERGINE IMPECCABILE - INQUADRATO

Gli abbinamenti Vergine sono da manuale: niente sfugge alla precisione dei nativi del segno che non si sentono a posto se non studiano ogni dettaglio di ciò che devono indossare, pensandoci con largo anticipo. Per evitare stressanti sessioni di progettazione conviene optare per la soluzione minimal chic: colori neutri per t-shirt e camicie da abbinare con pantaloni leggeri e sempre lunghi. No a fantasie a righe, quadretti o pois.

Must have della stagione: la cintura

Viaggiando: viaggio di gruppo rigorosamente organizzato con community dei partecipanti e coordinatore/referente. Meta dello zodiaco una delle bellissime isole dell’arcipelago greco.

Food and drink: aperitivo salutista e Virgin Mojito

Icon di riferimento: Harry duca di Sussex, le cui vicende sono sulla bocca di tutti. Mercurio, signore della comunicazione, governa il segno e di sicuro sa come farsi notare.

# BILANCIA MISURATO-ELEGANTE

Nel DNA Bilancia c’è il senso della misura e la camaleontica capacità di adattarsi velocemente alle situazioni: l’informalissimo outift diurno con il quale si presenta in spiaggia, riceve l’ok anche per la serata. Misura e delicatezza sono le parole chiave: la T-shirt beige o la camicia di lino pastello abbinata a bermuda e mocassini sono l’outfit vincente.

Must have della stagione: il bucket hat

Viaggiando: Le mete suggerite dallo zodiaco portano in Slovenia e Croazia, luoghi raggiungibili senza sgualcire nessun abito e per l’equilibrato rapporto qualità/prezzo.

Food and drink: menu a km zero meglio se cruelty free

Icon di riferimento: Fedez - Sole, Marte e Mercurio nel segno - mostra di possedere una capacità comunicativa frizzante e pungente.

# SCORPIONE MISTERIOSO-AFFASCINANTE

Dovendo rinunciare al giubbotto in pelle per ovvie ragioni stagionali lo Scorpione non archivia tuttavia il jeans e la t-shirt stampata o opta per un look total black, soprattutto in occasione delle uscite serali. Arriva in spiaggia con sneakers e calze e preferisce indossare boxer da mare.

Must have della stagione: l’occhiale da sole specchiato per accentuare il fascino tenebroso

Viaggiando: destinazione Route 66 o in alternativa tutta italica le stelle consigliano un viaggio nella Sardegna meno conosciuta.

Food and drink: alla ricerca di sapori insoliti.

Icon di riferimento: Eros Ramazzotti - Venere e Nettuno nel segno - ha quante coppie ha fatto innamorare?

# SAGGITTARIO SELVAGGIO-ESPLORATORE

Esploratore nato, è perfettamente a suo agio con un look ultrainformale stile safari o bohémien. Borsone in pelle, jeans ridotti all’ultimo strappo, camicione over size in lino effetto pigiama, sandali in corda. L’outift è sauvage

Must have della stagione: la pashmina

Viaggiando: destinazione Egitto. Ma un Sagittario ha sempre una destinazione di riserva. Se servissero idee le stelle portano direttamente sotto il sole della Florida.

Food and drink: meglio se esotico o comunque insolito

Icon di riferimento: Vincent Cassell, sostenuto da Venere nel segno, emana fascino sempreverde.

# CAPRICORNO PRATICO-ORGANIZZATO

Lo stile “sono-appena-scappato-dall’ufficio” contraddistingue l’instancabile lavoratore Capricorno per il quale sembra non esistere vacanza. Un outfit preppy, informale per antonomasia si addice perfettamente alla situazione. Polo, pantaloni sempre lunghi e sneakers è quel che ci vuole. Siete l’unico segno dello zodiaco autorizzato a uscire dai ranghi in serata: concedetevi almeno un colore strong. Un verde acido?

Must have della stagione: lo zainetto con duemila scomparti e uno spazio per il tablet

Viaggiando: ovunque purché ci sia la connessione internet e funzionerà alla grande in Belgio, Olanda e Svizzera. Parola degli astri.

Food and drink: cena rigorosamente placée

Icon di riferimento: Timothée Chalamet esempio di Capricorno votato al successo quasi intramontabile e clamorosamente indicato da cinque pianeti nel segno.

# ACQUARIO MODAIOLO-TRENDY

Amando sperimentare l’acquario si trova a suo agio con tagli, colori e materiali di tendenza: perfetta quindi l’opzione fantasia psichedelica - tye dye - tornata di moda dagli anni novanta. Se per l’outfit diurno non ci sono limiti, la sfumatura cromatica serale ammessa prevede il blu o l’azzurro e si abbina con un pantalone lungo in tinta unita. Niente sandali: farebbero effetto Woodstock

Must have della stagione: un capo in maglia traforata.

Viaggiando: L’Acquario sceglie mete esotiche come Cuba o chic come la Francia, Capri o Forte dei Marmi.

Food and drink: digitare “drink più bevuto dell’estate 2023”

Icon di riferimento: Cristiano Ronaldo, sostenuto da Mercurio nel segno riesce a valutare lucidamente cosa gli conviene e cosa no, in ogni circostanza.

#PESCI FANTASIOSO-ECCENTRICO

Agli antipodi del minimal chic della Vergine, i Pesci amano improbabili abbinamenti cromatici e insolite contaminazioni spaziando dallo stile miami cocktail a quello safari park. Per evitare improbabili scivoloni nel kitsch meglio programmare l’outift o fare ripetuti passaggi davanti allo specchio e non improvvisare. Da evitare i colori neutri o outfit di taglio classico che vi imbruttirebbero.

Must have della stagione: le infradito spaiate

Viaggiando: una romantica fuga a Parigi o nella magica Irlanda delle fate e dei folletti.

Food and drink: tapas fantasia

Icon di riferimento: Alessandro Gassmann, che unisce le qualità di artista ad una capacità razionale non da poco, apportata da Mercurio e Saturno nel segno.